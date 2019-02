VIDEO: Inilah Para Pemenang Lomba Pengibaran Bendera Konfigurasi SMAN 3 Pontianak

Inilah Para Pemenang Lomba Pengibaran Bendera Konfigurasi SMAN 3 Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - SMA Negeri 3 Pontianak mengadakan Lomba Pengibaran bendera Konfigurasi yang diikuti dari tingkat SMP dan SMA. Acara dilaksanakan dua hari, Sabtu (9/2/2019) dan Minggu (10/2/2019).

Total ada 25 sekolah yang mengikuti lomba ini, dari 11 SMP dan 14 SMA di Kota Pontianak dan sekitarnya.

Lomba ini dibagi menjadi kategori tingkat SMP dan SMA untuk memperebutkan piala bergilir.

Di Lomba PBK tingkat SMP, MTS diraih oleh MTS 1 Pontianak, tidak hanya meraih juara satu tingkat SMP, MTS, tetapi MTS 1 juga mendapatkan The Best Pengibaran, the best Baki, the best Komandan, dan the best Formasi.

Sedangkan untuk juara dua diraih oleh SMP N 10 Pontianak, dan juara tiga oleh SMP N 7 Pontianak.

Untuk tingkat SMA,MA,SMK juara satu diraih oleh SMA Taruna Bumi Khatulistiwa dan The best komandan, Juara dua diraih oleh SMA N 2 Pontianak dan mendapatkan the bet pengibaran dan formasi, juara tiga SMA N 7 Pontianak dan The best baki.