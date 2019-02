Sinar Mas Agribusiness and Food Kembali Buka Pendaftaran Beasiswa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sinar Mas Agribusiness and Food sebagai perusahaan kelapa sawit berstandar global yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir kembali mengundang generasi terbaik bangsa untuk berkompetisi meraih kesempatan mendapatkan Beasiswa Sinar Mas Agribusiness and Food 2019.

Program beasiswa ini memberikan kesempatan pada para penerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan bidang studi pertanian dan teknologi pengolahan kelapa sawit.

Selama menempuh program studi, Sinar Mas Agribusiness and Food akan memberikan bantuan penuh biaya perkuliahan, biaya magang, serta bantuan biaya hidup bagi peringkat 10 terbaik.

Tidak hanya itu, perusahaan juga menyediakan kesempatan bagi mereka untuk dapat bekerja di Sinar Mas Agribusiness and Food setelah menyelesaikan program studi dengan mengikuti proses seleksi yang ditentukan.

“Kami mengundang generasi terbaik bangsa untuk mendapatkan beasiswa bergengsi Sinar Mas Agribusiness and Food 2019. Kami memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka yang ingin mendalami studi pertanian dan menjadi profesional di bidangnya. Sudah banyak alumnus program beasiswa Sinar Mas Agribusiness and Food yang sukses dan kini mereka memiliki karir yang bagus. Oleh karena itu, jangan ragu untuk segera mendaftar program beasiswa ini”, ungkap Dominique Dion Leswara, Head of HR Indonesia Business, Sinar Mas Agribusiness and Food.

Proses pendaftaran dimulai sejak 1 Februari sampai dengan 12 April 2019, kemudian proses seleksi dimulai tanggal 24 April sampai dengan 15 Juni 2019, dan masa perkuliahan akan dimulai pada Agustus 2019.

Program beasiswa ini merupakan salah satu upaya menyediakan pendidikan berkualitas dan gratis bagi siswa terbaik dari seluruh Indonesia. Bidang pertanian dan teknologi pengolahan sawit menjadi pilihan program studi yang ditawarkan kepada penerima beasiswa karena tenaga ahli perkebunan yang berkompeten di dalam negeri masih banyak dibutuhkan, terutama industri kelapa sawit.

Pada akhirnya program beasiswa ini akan menjadi gerbang utama bagi pemimpin-pemimpin masa depan di industri kelapa sawit Sinar Mas Agribusiness and Food. Institut Teknologi dan Sains Bandung (ITSB) dan Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan yang menjadi mitra dalam program beasiswa ini.

Para penerima beasiswa dapat mengambil program Ahli Madya (Diploma 3) Teknologi Pengolahan Sawit di ITSB atau Sarjana (S1) Perkebunan Kelapa Sawit di INSTIPER. Khusus peserta yang lolos seleksi dan menempuh pendidikan di ITSB, peserta akan mendapatkan ijazah dan mendapatkan sertifikat kompetensi ketika lulus.

Sertifikasi kompetensi yang ditawarkan oleh ITSB yaitu kompetensi mekanik atau elektrikal di tahun pertama dan proses kelapa sawit pada seksi penerimaan di tahun ke dua. Jumlah pendaftar beasiswa Sinar Mas Agribusiness and Food selalu meningkat setiap tahunnya.