Prediksi AS Roma Vs FC Porto: Cedera Pemain hingga Rekor Buruk Head to Head Bayangi Roma di UCL

Prediksi AS Roma Vs FC Porto: Cedera Pemain hingga Rekor Buruk Head to Head Bayangi Roma

Cedera pemain membayangi laga AS Roma Vs FC Porto. Kedua tim dipastikan tak bisa menurunkan skuat utama 100 persen.

Cedera pemain membayangi laga AS Roma Vs FC Porto. Kedua tim dipastikan tak bisa menurunkan skuat utama 100 persen.

Dari AS Roma, ada nama Konstantinos Manolas, Diego Perotti, Patrik Schick, hingga Robin Olsen yang masih cedera.

Sementara FC Porto bakal tanpa Jesus Corona yang absen karena skorsing.

Striker Porto Vincent Aboubakar dan pemain terbaik Moussa Marega juga dipastikan tak ambil bagian di leg pertama ini.

Tak hanya soal cedera pemain, AS Roma juga dibayangi rekor buruk saat bertemu FC Porto.

Laga Roma Vs FC Porto sudah digelar empat kali. FC Porto sukses memenangkan dua laga dan dua lainnya berakhir imbang.

Artinya, AS Roma belum pernah merasakan kemenangan saat bertemu tim asal Portugal itu.

Tentu hal ini harus menjadi warning bagi skuat i Lupi sebelum menjamu Porto, Rabu (13/2/2019).