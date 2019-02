Inspirasi Kamu di Hari Valentine! Inilah 25 Kutipan Romantis dari Tokoh Dunia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Valentine Days atau hari Kasih Sayang diperingati setiap 14 Februari oleh sebagian orang terutama oleh kalangan muda.

Banyak cara yang digunakan untuk menunjukkan kasih sayang baik kepada pasangan maupun orang yang disayang.

Tak hanya pacar, istri atau suami melainkan juga bisa orang tua, keluarga, maupun sahabat.

Tak melulu dengan sebatang cokelat atau setangkai bunga, mengungkapkan perasaaan di hari kasih sayang bisa dengan makan malam bersama, saling memberikan hadiah, memberikan ucapan selamat Hari Valentine atau dengan kutipan romantis.

Lantaran disebagian belahan dunia, Valentine Days menjadi momen yang ditunggu-tunggu nih.

Nah, berikut tribunpontianak.co.id merangkum kutipan atau kata-kata romantis dari sejumlah penulis dan tokoh populer dunia yang bisa kamu jadikan sumber inspirasi untuk pasangan kamu seperti dikutip dari goodhousekeeping.com:

1. Love is like the wind, you can't see it but you can feel it - Nicholas Sparks

(Cinta itu seperti angin, kamu tidak bisa melihatnya tetapi kamu bisa merasakannya )

2. One is loved because one os loved. No reason is needed for loving - Paulo Coelho