SMARTWOMEN: Excellence English Studio, Antar Elisa Raih Penghargaan Sidhakarya

Elisa, Runner up 1 Penghargaan Sidhakarya 2018 provinsi Kalimantan Barat.

Excellence English Studio, Antar Elisa Raih Penghargaan Sidhakarya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Pernah menjadi guru di lembaga kursus bahasa ingris, suka mengajar dan suka bertemu banyak orang, Elisa mantap mendirikan sebuah lembaga kursus Excellence English Studio sekitar 8 tahun lalu.

Usaha yang ia rintis dengan modal seadanya, dan penuh perjuangan itu kini menghantarkan ia meraih penghargaan Sidhakarya, Runner Up 1 yang diserahkan oleh Gubernur Kalbar Januari lalu.

Elisa, Runner up 1 Penghargaan Sidhakarya 2018 provinsi Kalimantan Barat. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Anesh Viduka)

Sidhakarya adalah sebuah penghargaan tingkat provinsi untuk UKM, yang dianggap berhasil mengembangkan usahanya dengan baik dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Meskipun Runner Up 1, usaha yang dibangun Elisa menjadi satu-satunya kategori jasa yang berhasi meraih penghargaan tahun ini.

Dan apabila memenuhi syarat selanjutnya, bukan tidak.mungkin mengantar ia meraih penghargaan lebih tinggi yaitu penghargaan presiden, Paramakarya.

Ia sendiri memperoleh kesempatan tersebut, setelah direkomendasikan oleh Bank Indonesia sehinggga bergabung di inkubator bank Indonesia dan pernah ikut pelatihan selama 6 bulan.

Profile

Nama : Elisa

Tempat, Tanggal, Lahir: Pontianak, 20 Januari 1987

Pengalaman Organisasi

2009 – sekarang Anggota Asosiasi Alumni Canada World Youth Indonesia

2013 – 2018 Program Manager Aku Belajar

2013 – 2017 Sekretaris 1 Purna Caraka Muda Indonesia Kalbar

2012 – 2013 Ketua Relawan Muda Indonesia Kalbar

2009 – 2013 Anggota Purna Caraka Muda Indonesia Kalbar

2009 – 2010 Menteri Pendidikan BEM FKIP Universitas Tanjungpura

2007 – 2008 Staf Departemen Riset dan pendidikan BEM FKIP Untan

2006 – 2008 Sekretaris Yayasan Bangun Insan dan Budaya Rakyat (BIDAR)

AWARD & SCHOLARSHIP

2018 Runner up 1 Penghargaan Sidhakarya provinsi Kalimantan Barat

2012 Juara 1 Pemuda pelopor provinsi Kalimantan Barat

2011 Penerima dana hibah Program Mahasiswa Wirausaha Untan

2008 – 2009 Peserta program Indonesia-Canada Youth Exchange Program

2005 Runner Up II dalam Inaugural Swinburne English Speech Contest,

Swinburne University of Technology

2004 Juara II Lomba debat Bahasa Inggris tingkat provinsi, Dinas

Pendidikan Kalimantan Barat