ASITA Kalbar: Pembelian Tiket Pesawat Menurun 30 Persen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Ketua Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalbar, Nugroho Henray Ekasaputra mengatakan penurunan pembelian tiket pesawat juga dirasakan oleh agen-agen travel karena masih meningkatnya harga tiket pesawat ke semua rute domestik di Indonesia, Sabtu (9/2/2019).

"Kita memang merasakan ada penurunan dalam penjualan tiket pesawat, itu sekitar 30 persen dari biasanya. Bulan ini banyak momen, kita masih belum tahu sampai kapan harga melejit dan karena meningkatnya banyak pembatalan pemesanan tiket pesawat," ujarnya.

Sembari melanjutkan pembicaraan, Henray mengatakan pihaknya memang menjual tiket sesuai dengan ketetapan batas atas dan batas bawah, dan standar penjualan tiket pada umumnya. Namun dalam kurun waktu dua bulan ini banyak yang mencancel pembelian tiket melihat mahalnya harga tiket untuk rute yang dituju.

"Kalau dilihat momen cap go meh nanti itu seharusnya ramai pengunjung, pastinya tiket tetap naik dan saya melihat melihat belum ada penurunan baik itu tiket pesawat ataupun bagasi, karena saya cek masih tetap mahal," paparnya.

Dikatakannya, belum ada kepastian apakah setelah momen cap go meh harga tiket pesawat, masih akan tetap mahal atau menurun.

"Kalau momen pasti naik, tapi setelah momen itu saya belum tahu pastinya karena harga adalah kebijakan maskapai dan kita hanya jasa penjual yang melayani masyarakat," sebutnya.

Dengan demikian, Henray berharap semoga keluhan-keluhan masyarakat terhadap harga tiket pesawat dan bagasi ada penurunan dan menjawab semua keresahan masyarakat dan sebagai Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) atau penjual jasa, ia mengaku sudah melaporkan keluhan tersebut kepada pihak-pihak maskapai yang ada di pusat.

