Rising Star Indonesia

LIVE STREAMING Rising Star RCTI Live Duel 4 Mulai Jam 21.30 WIB, Buruan VOTE Jagoan Kamu

Rising Star Indonesia memasuki babak Live Duel 4, Selasa (5/2/2019) mulai pukul 21.30 WIB.......

LIVE STREAMING Rising Star RCTI Live Duel 4 Mulai Jam 21.30 WIB, Buruan VOTE Jagoan Kamu
Screenshot Instagram@risingstar_ina
LIVE STREAMING Rising Star RCTI Live Duel 4 Mulai Jam 21.30 WIB, Buruan VOTE Jagoan Kamu 

LIVE STREAMING Rising Star RCTI Live Duel 4 Mulai Jam 21.30 WIB, Buruan VOTE Jagoan Kamu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rising Star Indonesia memasuki babak Live Duel 4, Selasa (5/2/2019) mulai pukul 21.30 WIB.

Event pencarian bakat ini ditayangkan langsung melalui siaran televisi RCTI.

Kamu juga bisa menyaksikan Rising Star Indonesia secara live streaming melalui tautan berikut ini:

http://www.itvonline.id/rcti.html

LINK LIVE STREAMING>>>>

LINK LIVE STREAMING>>>>

LINK LIVE STREAMING>>>>

Lalu, siapa saja yang akan tampil di Live Duel 4 Rising Star RCTI malam ini?

Baca: HASIL Akhir Home United Vs Persija Jakarta (1-3), Gol Cantik Beto & Marko Simic Bungkam Tuan Rumah

Baca: Tangis Mulan Jameela di LIVE ILC TVOne Selasa 5/2 Narasumber: Rocky Gerung, Fadli Zon & Fahri Hamzah

Baca: KUMPULAN Video Detik-Detik Paling Seru Sambut Imlek di Kalbar! Inilah Arti dan Sejarah Imlek

"Dan inilah mereka yang akan berduel di babak Live Duel 4 Rising Star Indonesia di hari Selasa nanti. Adakah diantara mereka yang menjadi Jagoanmu? Share dikolom komentar yuk!" tulis akun Instagram Rising Star Indonesia, risingstar_ina, Senin (4/2/2019).

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
Live Duel Rising Star Indonesia
Jadwal Rising Star Indonesia
Live Streaming Rising Star Indonesia
Live Rising Star Indonesia
Rising Star Indonesia RCTI
Rising Star Indonesia
RCTIOfficial
RisingStarIndonesiaRCTI
RisingStarRCTI
Live Streaming di RCTI
Streaming RCTI
Live Streaming RCTI
RCTI
Live RCTI
Berita Terkait :#Rising Star Indonesia
Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan