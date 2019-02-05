Rising Star Indonesia
LIVE STREAMING Rising Star RCTI Live Duel 4 Mulai Jam 21.30 WIB, Buruan VOTE Jagoan Kamu
Rising Star Indonesia memasuki babak Live Duel 4, Selasa (5/2/2019) mulai pukul 21.30 WIB.......
LIVE STREAMING Rising Star RCTI Live Duel 4 Mulai Jam 21.30 WIB, Buruan VOTE Jagoan Kamu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rising Star Indonesia memasuki babak Live Duel 4, Selasa (5/2/2019) mulai pukul 21.30 WIB.
Event pencarian bakat ini ditayangkan langsung melalui siaran televisi RCTI.
Kamu juga bisa menyaksikan Rising Star Indonesia secara live streaming melalui tautan berikut ini:
http://www.itvonline.id/rcti.html
Lalu, siapa saja yang akan tampil di Live Duel 4 Rising Star RCTI malam ini?
Baca: HASIL Akhir Home United Vs Persija Jakarta (1-3), Gol Cantik Beto & Marko Simic Bungkam Tuan Rumah
Baca: Tangis Mulan Jameela di LIVE ILC TVOne Selasa 5/2 Narasumber: Rocky Gerung, Fadli Zon & Fahri Hamzah
Baca: KUMPULAN Video Detik-Detik Paling Seru Sambut Imlek di Kalbar! Inilah Arti dan Sejarah Imlek
"Dan inilah mereka yang akan berduel di babak Live Duel 4 Rising Star Indonesia di hari Selasa nanti. Adakah diantara mereka yang menjadi Jagoanmu? Share dikolom komentar yuk!" tulis akun Instagram Rising Star Indonesia, risingstar_ina, Senin (4/2/2019).
Live Duel Rising Star Indonesia
Jadwal Rising Star Indonesia
Live Streaming Rising Star Indonesia
Live Rising Star Indonesia
Rising Star Indonesia RCTI
Rising Star Indonesia
RCTIOfficial
RisingStarIndonesiaRCTI
RisingStarRCTI
Live Streaming di RCTI
Streaming RCTI
Live Streaming RCTI
RCTI
Live RCTI
-
Cara Vote Kontestan Rising Star Indonesia, Agenda Live Duel 3-4 dan Link Live Streaming RCTI
-
Rising Star Indonesia Live Duel 4 Selasa 5 Februari 2019, Ada Bryce Adam dan Dewa Krisna
-
Jadwal Rising Star Indonesia RCTI Senin 4 Februari, Live Duel 3 Ada Inggid Wakano & D'Bamboo
-
LIVE STREAMING Rising Star RCTI, Free LIVE DUEL 2 Rising Star Indonesia Jam 21.30 WIB
-
Jadwal Rising Star Indonesia, Malam Ini Ada Mirriam Eka di Live Duel 2 Rising Star: Begini Cara Vote