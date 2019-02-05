Liga Champions Asia

HASIL Akhir Home United Vs Persija Jakarta (1-3), Gol Cantik Beto & Marko Simic Bungkam Tuan Rumah

Pemenang laga ini yakni Persija Jakarta sudah ditunggu wakil Australia, Newcastle Jets di putaran kedua.

HASIL Akhir Home United Vs Persija Jakarta (1-3), Gol Cantik Beto & Marko Simic Bungkam Tuan Rumah
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(Rico Simanjuntak) - HASIL Akhir Home United Vs Persija Jakarta (1-3), Gol Cantik Beto & Marko Simic Bungkam Tuan Rumah.... 

HASIL Akhir Home United Vs Persija Jakarta (1-3), Gol Cantik Beto & Marko Simic Bungkam Tuan Rumah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - GEMILANG!!! Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Home United dengan skor 3-1 pada laga Kualifikasi Liga Champions Asia 2019, di Jalan Besar Stadium Singapura, Selasa (5/2/2019) malam WIB.

Gol kemenangan Persija dicetak sang striker anyarnya, Alberto Goncalves pada menit ke-54 dan Marko Simic menit ke-85.

Babak pertama Home United kontra sang jawara Liga 1 Indonesia Persija Jakarta berkesudahan dengan skor 1-1.  

Persija unggul lebih dulu berkat gol bunuh diri pemain Home United, Loon H W, di menit ke-9.

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Selepas gol ini Home United menguasai laga dan menciptakan sejumlah peluang bagus. 

Alhasil Home United mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-43 melalui sepakan pemain nomor 10, Ui Yong Song.

Skor sama kuat 1-1 bertahan hingga laga usai.

Memasuki babak kedua, Persija Jakarta bermain lebih hati-hati dan efektif.

Hasilnya di menit ke-54, ketika sundulan Beto Goncalves tidak mampu ditangkap kiper Home United

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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