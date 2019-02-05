Liga Champions Asia
HASIL Akhir Home United Vs Persija Jakarta (1-3), Gol Cantik Beto & Marko Simic Bungkam Tuan Rumah
Pemenang laga ini yakni Persija Jakarta sudah ditunggu wakil Australia, Newcastle Jets di putaran kedua.
HASIL Akhir Home United Vs Persija Jakarta (1-3), Gol Cantik Beto & Marko Simic Bungkam Tuan Rumah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - GEMILANG!!! Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Home United dengan skor 3-1 pada laga Kualifikasi Liga Champions Asia 2019, di Jalan Besar Stadium Singapura, Selasa (5/2/2019) malam WIB.
Gol kemenangan Persija dicetak sang striker anyarnya, Alberto Goncalves pada menit ke-54 dan Marko Simic menit ke-85.
Babak pertama Home United kontra sang jawara Liga 1 Indonesia Persija Jakarta berkesudahan dengan skor 1-1.
Persija unggul lebih dulu berkat gol bunuh diri pemain Home United, Loon H W, di menit ke-9.
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Selepas gol ini Home United menguasai laga dan menciptakan sejumlah peluang bagus.
Alhasil Home United mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-43 melalui sepakan pemain nomor 10, Ui Yong Song.
Skor sama kuat 1-1 bertahan hingga laga usai.
Memasuki babak kedua, Persija Jakarta bermain lebih hati-hati dan efektif.
Hasilnya di menit ke-54, ketika sundulan Beto Goncalves tidak mampu ditangkap kiper Home United.
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