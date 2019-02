Hari Kanker Sedunia, Ketua Perhompedin Prof Dr dr Ary Harryanto Reksodiputro

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Hari Kanker Sedunia diperingati setiap tanggal 4 Februari untuk meningkatkan kesadaran terhadap kanker dan mendorong pencegahan, deteksi dan pengobatan kanker di dunia.

Tema peringatan tahun ini adalah I AM and I WILL yang bermakna untuk mengajak semua pihak menjalankan perannya masing-masing dalam mengurangi penyakit kanker.

Indonesia berada pada urutan 8 untuk penyakit kanker di Asia Tenggara dan urutan ke-23 untuk Asia. Jenis penyakit kanker tertinggi pada pria adalah kanker paru. Sedangkan, pada perempuan adalah kanker payudara.

Ketua Perhimpunan Dokter Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia atau PERHOMPEDIN, Prof Dr dr Ary Harryanto Reksodiputro SP.PD-KHOM mengatakan pentingnya peran Dokter Hematologi Onkologi Medik dan Tim Multidisiplin dalam efektifitas pengobatan kanker.

Simak artikel lengkap Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yang diterima Tribunpontianak.co.idberikut ini :

“Kanker adalah penyakit sistemik berupa pertumbuhan sel yang berlebihan dan tidak normal yang dapat berdampak pada seluruh organ tubuh. Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 menunjukan terjadi peningkatan jumlah penderita kanker yang signifikan dari 1,4 % di tahun 2013 menjadi 1,8 % di tahun 2018. Angka tersebut diperkirakan akan semakin meningkat setiap tahunnya.

Respon tubuh terhadap penyakit kanker sangatlah kompleks. Berbagai gejala yang timbul dapat diakibatkan oleh turunnya respon kekebalan tubuh, kondisi hiperkoagulasi (pengentalan darah), gangguan metabolisme nutrien seperti karbohidrat, lemak dan protein dan berbagai respon lain yang membuat kondisi penderita semakin menurun.

Mekanisme yang kompleks ini salah satunya disebabkan karena sel kanker mengeluarkan racun/sitokin yang merusak seluruh organ tubuh. Karena itu, pengobatan kanker harus bersifat komprehensif atau menyeluruh. Pengobatan penyakit kanker dapat bersifat lokal/setempat (berupa pembedahan dan penyinaran/radiasi) maupun pengobatan sistemik.

Pengobatan sistemik adalah pemberian obat anti kanker yang dapat mempengaruhi seluruh organ tubuh, dapat berupa suntikan maupun obat yang diminum. Pengobatan ini bertujuan untuk membunuh sel kanker baik yang berada di dalam darah, kelenjar getah bening, organ utama, maupun organ lain yang terkait.