Walau Surplus Beras, Midji Sebut Sambas Defisit Dua Komoditas Ini

Citizen Reporter, Staf Humas Pemprov Kalbar, Nasir

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS – Gubernur Kalbar H Sutarmidji mengatakan Kabupaten Sambas merupakan sentra utama produksi padi dan kedelai di Kalbar. Sampai saat ini, Kabupaten Sambas alami suplus beras sebanyak 196.028 Ton.

“Tapi, Sambas kekurangan jagung 1.271 Ton dan masih kekurangan kedelai sebanyak 3.363 Ton," kata H Sutarmidji saat panen padi di Desa Pusaka, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Sabtu (2/2/2019).

Produksi jagung, kata dia, sebagian besar dibutuhkan untuk bahan baku pakan ternak. Sedangkan kedelai untuk bahan baku pangan olahan.

Berdasarkan produksi tersebut di atas, produksi beras di Kabupaten Sambas ekuivalen sebanyak 257.620 ton dengan konsumsi per kapita 114,89 Kilogram (Kg). Maka kebutuhan beras di Kabupaten Sambas Per Kapita Per Tahun diperkirakan sebanyak 61.599 Ton.

“Tahun Anggaran 2018 anggaran APBD Provinsi yang masuk di Kabupaten Sambas untuk sektor pertanian sebesar Rp 6.168.235.000,” katanya.

Anggaran itu dipergunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana pertanian dalam mendukung produksi pangan, pengembangan produksi tanaman umbi-umbian, belanja pupuk untuk mendukung peningkatan produksi aneka kacang dan umbi di Kabupaten Sambas, pengembangan produksi kacang-kacangan, belanja bahan/bibit tanaman,

belanja bahan kimia, belanja perlengkapan/peralatan dan belanja pupuk, pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan.

Selain itu untuk pengembangan kawasan sayuran dan biofarmaka, belanja jasa konsultasi perencanaan, belanja konsultasi pengawasan, pengadaan peralatan dan perlengkapan pertanian dan pengadaan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan kawasan buah dan florikultura, belanja pupuk organic cair, perluasan areal tanam dan pengelolaan lahan, belanja jasa konsultasi perencanaan, belanja jasa konsultasi.