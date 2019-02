Terungkap, Gadis Bawah Umur di Sekadau Dicabuli Lima Pria, Semuanya Berhasil Diringkus

Terungkap, Gadis Bawah Umur di Sekadau Dicabuli Lima Pria, Semua Berhasil Diringkus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Tersangka pencabulan terhadap korban AS (15), F alias C (20) berhasil ditangkap polisi.

Usai menangkap C, polisi melakukan pengembangan kasus. Dari pengakuan tersangka, terungkap F tidak idak melakukan perbuatan bejatnya itu sendiri.

Melainkan bersama beberapa teman lainnya yang mencabuli korban AS. Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Sekadau IPTU M. Ginting.

Dari keterangan yang diberikan F, polisi berhasil menangkap sebanyak 4 tersangka lainnya yang ikut melakukan aksi bejat bersama tersangka.

"Berdasarkan laporan otang tua korban, aealnya kita berhasil menangkap tersangka F, kemudian dari keterangan dan bukti yang kita kumpulkan dari tersangka ini, rupanya tersangka melaukan aksinya itu bersama bebrapa teman lainnya, jadi ada 5 tersangka yang melakukan perbuatan cabul terhadap korban," terang Ginting kepada Tribun, Minggu (3/2/2019).

4 tersangka lainnya ditangkap oleh polisi kini telah diamankan di Mapolres Sekadau. Bahkan 2 dari 4 tersangka masih ada yang dibawah umur.

4 tersangka yang diamankan polisi setelahnya diantaranya, TP (20), AM (22), RR (16), dan HK (15). Keempatnya merupaka pelaku cabul terhadap korban AS. Kesemua tersangka merupakan warga Kecamatan Nanga Mahap.

Ginting menjelaskan kronologi peristiwa pencabulan itu terjadi pada hari yang sama, Minggu (27/1/2019).

"Kejadianya pada hari yang sama, Minggu (27/1/2019), cuma beda waktunya saja. Saat AS kembali kerumah pada subuh hari, AS tidak langusng menceritakan apa yang dialaminya. Tapi pada saat sore hari orangtua AS melihat yang pulang dari kebun tidak melihat AS di rumah," ujar Ginting.