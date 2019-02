Song Joong Ki Sibuk Shooting Film Baru, Apa Ya Judulnya? Joong Ki: Tunggulah Sebentar Lagi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktor Korea Song Joong Ki kembali menyapa para penggemarnya melalui fan cafe, dengan judul "Hello, it's Joong Ki".

"Lama tak bertemu. Seperti yang kalian tahu, saya sedang shooting film terbaru, Asadal beberpa hari ini. Cuaca sangat dingin, membuat para aktor dan staf di area shooting bekerja keras. Tapi, ceritanya sangat menyenangkan, semua berjalan baik, sehingga kami tetap ceria dan shooting berjalan lancar," tulisnya.

Joong Ki mengatakan, ia tak pernah melupakan janjinya untuk selalu menghasilkan karya-karya terbaik.

Baca: Jelang Imlek, Song Joong Ki Tulis Ucapan Manis dan Janji Untuk Penggemarnya

Baca: LIVE Manchester City Vs Arsenal, Super Big Match Liga Inggris 3/2/2019 Live RCTI Jam 23.30 WIB

"Saya tidak pernah melupakan janji pada kalian untuk kembali menemui kalian dengan project-project yang bagus. Tapi, karena saya hanyalah manusia biasa, tentu ada kalanya saya merasa sangat kelelahan dengan padatnya jadwal shooting berbagai film," lanjutnya.

"Tapi, apapun yang terjadi, saya selalu memikirkan setiap janji saya pada kalian dan langsung mengumpulkan kekuatan," imbuh Joong Ki.

Suami artis Song Hye Kyo ini melanjutkan, "Saya bekerja dengan para staff hebat yang membuat saya yakin, bahwa ini akan menjadi sebuah drama yang bagus. Saya bekerja keras untuk memerankan karakter yang belum pernah saya perankan sebelumnya. Jadi, saya mohon tunggulah sebentar lagi."

"Saya sangat berterima kasih dan dengan tulus mencintai kalian," tulisnya lagi.

Joong Ki menutup tulisannya dengan mengucapkan selamat Tahun baru China untuk KiAile (sebutan fans Song Joong Ki).

Baca: HEBOH Video Mesum Wanita Pakai Training Bertulis SMAN 1 di Kalbar! Viral Via WhatsApp

Baca: Viral Video Mesum Diduga Pelajar dengan Pria Dewasa, KPPAD Kalbar Angkat Bicara

Asadal adalah drama fantasi tentang kekuatan, cinta, dan perkembangan yang ada di kota mistis Asadal, yang bisa dibilang telah menjadi ibu kota sepanjang era Gojoseon.

Film ini ditulis oleh Kim Young Hyun dan Park Sang Yeon. Selain Song Joong Ki, film ini juga dibintangi oleh Jang Dong Gun, Kim Ji Won, Kim Ok Bin, Jo Sung Ha, Park Byung Eun, Oh Tae Oh, Go Bo Gyeol, dan Jo Byeong Gyu. (*)