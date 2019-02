Queen's University Belfast UK tawarkan Program Ph.D Dosen STIK Muhammadiyah Pontianak

Citizen Reportar

Kepala Pusat Humas, Promosi dan PMB STIK Muhammadiyah Pontianak, Ns. Usman, M.Kep

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Queen's University Belfast UK merupakan Top 1% University in the World yang memiliki banyak fokus study, salah satunya School of Nursing Queen's University Belfast UK.

Fokus studi Nursing tersebut merupakan top 50 terbaik sedunia dan telah terakreditasi oleh UK Nursing and Midwiferi Council.

STIK Muhammadiyah Pontianak melalui Badan Pembina Harian STIK Muhammadiyah Pontianak mengadakan Teleconference dengan Pihak Queen's University Belfast UK yang diselenggarakan di ruang Amphi Teater lantai 6 Gedung KH. Ahmad Dahlan, STIK Muhammadiyah Pontianak, Jumat (1/2/2019).

Kegiatan teleconference tersebut dihadiri oleh seluruh Civitas STIK Muhammadiyah Pontianak, Badan Pembina Harian STIK Muhammadiyah Pontianak dan sejumlah Dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak dan Akbid Aisyiah Pontianak.

Baca: Penuhi Janji, Sutarmidji Tinjau Gubuk Reyot dan Temui 24 Pelajar di Dusun Sempayuk Bengkayang

Pada pemaparannya, pihak Queen's University Belfast UK mengajak para dosen untuk melanjutkan studi S3 di UK. Yang mana program Ph.D Scholl of Nursing Queen's University Belfast UK memiliki fokus Research terdiri dari Chronic illness and Palliative, Education and Practice serta Maternal and Child Health.

Tawaran full beasiswa juga disampaikan dalam kesempatan tersebut guna menarik para staff dosen untuk melanjutkan studi disana.

Ketua STIK Muhammadiyah Pontianak, Haryanto mengatakan bahwa tawaran ini sebaiknya ditangkap oleh para dosen dikarenakan peluang ini sangat jarang terjadi.

"Tawaran ini sebaiknya ditangkap oleh para dosen, dikarenakan peluang ini sangat jarang terjadi," ungkapnya.

Ketua Badan Pembina Harian (BPH) STIK Muhammadiyah Pontianak, DR Ikhsanudin mengatakan bahwa beasiswa yang ditawarkan sangat menarik.

"Semoga ada dari staff kita minimal semua yang hadir dalam kegiatan teleconference tersebut, untuk dapat melanjutkan studi di School of Nursing Queen's University Belfast UK," tutupnya.