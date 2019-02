Minus Neymar, Buffon Akui PSG dalam Kondisi Bahaya Saat Jumpa Manchester United

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kiper Paris Saint-Germain (PSG), Gianluigi Buffon, menyadari laga babak 16 besar Liga Champions musim ini tidak akan berjalan mudah bagi timnya karena Neymar cedera.

PSG akan berhadapan dengan Manchester United pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Old Trafford, Rabu (13/2/2019).

Neymar tidak akan bisa bertanding di babak 16 besar Liga Champions karena terkena cedera kaki sejak bulan lalu.

Buffon pun menyadari absennya Neymar akan menyulitkan PSG untuk mengalahkan Manchester United.

"Setiap tahun, saya selalu berpikir ini akan menjadi tahun yang tepat. Namun, sekarang sudah 24 tahun sejak saya berusaha memenangi Liga Champions," kata Buffon, dilansir Four Four Two, Minggu (3/2/2019).

"Namun, ini sangat berat sekarang. Anda harus sedikit beruntung. Saat ini, untuk kami, ini adalah saat spesial karena Ney (Neymar) cedera," ujar mantan kiper Juventus ini menambahkan.

Buffon yang telah menginjak usia 41 tahun memang telah lama mendambakan gelar Liga Champions. Namun, hingga kini, dia belum pernah berhasil merengkuh trofi turnamen sepak bola kasta tertinggi Eropa ini.

Bersama PSG, Buffon sempat optimistis mampu mewujudkan mimpinya meraih trofi Si Kuping Besar. Terlebih, setelah PSG lolos ke babak 16 besar.

Akan tetapi, cedera yang menimpa Neymar meruntuhkan optimisme Buffon menyambut laga kontra Manchester United.

"Bagi kami, Ney adalah pemain yang sangat penting karena dia melakukan hal luar biasa untuk tim selama tiga bulan terakhir," kata dia.

"Bagi kami, sangat berbahaya tanpa dia (Neymar)," ujar Buffon menambahkan. (*)

