Cobain Jajanan Kekinian, Bakso Ikan Telur Asin Khas Pontianak



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Popularitas bakso di kalangan masyarakat Indonesia, pasti sudah tidak terbantahkan lagi.

Makanan berbentuk bundar dan umumnya terbuat dari campuran daging dan tepung tapioka, menjadikan bakso menjadi makanan favorit dari berbagai usia.



Karena kepopulerannya, bakso dapat kita temukan di seluruh Indonesia. Mulai dari gerobak keliling kaki lima, kedai hingga restoran bintang lima.

Baca: Bukan Cuma Kerupuk Basah, Berikut Harga Aneka Bakso Ikan di Cafe Putussibau

Baca: Nikmatnya Bakso Ikan Afong di Jalan Kapuas

Berbagai varian bakso pun kini sudah banyak diperkenalkan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masakan dan kuliner Indonesia.



Satu diantara penggemar bakso ikan telur asin ialah Alia Juniar, mahasiswi Universitas Panca Bhakti, mengatakan akhir-akhir ini "Bakso Ikan Telur Asin Asli Khas Pontianak" ini dilirik oleh sejumlah orang.

Rasanya yang menggugah selera, membuat orang yang sudah merasakannya ingin mencobanya kembali.



"Untuk bakso ikan telur asin ini tidak menggunakan tepung melainkan asli daging ikan, tanpa pengawet, goldfish rasanya juara dan dijamin 100% halal," ujarnya, Sabtu (1/2/2019).



Bakso ikan telur asin ini buka pukul 09.30 - 22.00 WIB, yang terletak di Jalan Siam No. 216.



Harga yang ditawarkan juga terjangkau loh, untuk porsi normal makan di tempat cukup merogoh kocek seharga Rp 20.000, sedangkan jika dibungkus harganya Rp 22.500.



Jika Anda tidak ingin pergi langsung ke tempat penjualan pemesanan bisa Anda lakukan via telepon 081345377662 dan via Whatsapp 082157012626.

Sekarang tersedia di GoFood didukung oleh Go-Jek dan GrabFood yang didukung oleh Grab.



Jadi, buat kamu yang menyukai bakso, silahkan untuk mencoba bakso ikan telur asin ini ya. (*)