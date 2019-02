Gol Son Heung-min Bawa Tottenham Unggul atas Newcastle United di Pekan 25 Liga Inggris

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tottenham Vs Newcastle United, Gol Son Heung-min Buat Spurs Geser Man City di Klasemen Liga Inggris

Pemain asal Korea Selatan, Son Heung-min sukses melesakkan gol bagi Tottenham Hotspur, saat berlaga melawan Newcastle United, Sabtu (2/2/2019).

Gol itu dilesakkan di menit 83 melalui tendangan keras yang tak mampu dijinakkan kiper lawan.

Tak ada gol tercipta setelah itu. Pertandingan berkahir dengan skor 1-0.

Hasil ini membuat Spurs untuk sementara menggeser posisi Manchester City dari peringkat dua klasemen sementara.

Spurs unggul satu angka atas Manchester City yang baru akan memainkan laga besok melawan Arsenal.

Heung min son breaks the deadlock for Spurs

Goalkeeper shouldve saved that TBH#TOTNEW #SON #THFC #Newcastle pic.twitter.com/LvXBPqcT5a