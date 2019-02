Real Madrid Lebih Butuh Eden Hazard atau Neymar? Ini Pilihan Sang Kiper

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MADRID - Kiper Real Madrid Thibaut Courtois menilai saat ini timnya lebih membutuhkan kehadiran Eden Hazard daripada Neymar.

Pernyataan Thibaut Courtois tersebut dilontarkan terkait rumor ketertarikan Real Madrid mendatangkan Eden Hazard maupun Neymar.

Namun, Thibaut Courtois lebih mendukung Real Madrid mendatangkan Eden Hazard dibanding Neymar.

Courtois memang pernah bermain bersama Hazard saat membela Chelsea.

Terlebih mereka adalah rekan senegara yang berasal dari Belgia.

"Saya akan memilih Eden, tentu saja. Saya sangat menyukainya, tetapi pilihan ada di tangan para petinggi," ujar Courtois, seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu bukan pertanyaan untuk saya, tetapi untuk pimpinan dan manajemen klub," ujar Courtois menambahkan.

Eden Hazard dan Neymar memang beberapa musim belakangan dikaitkan dengan Real Madrid.

Neymar sejak pindah ke Paris Saint-Germain (PSG) memang disebut menjadi incaran Real Madrid.

Sementara itu Eden Hazard sudah menyatakan ketertarikan pindah ke Real Madrid.

Namun, belum ada perkembangan terkait transfer Hazard ke Real Madrid

Artikel Ini Sudah Tayang di Bolasport.com dengan Judul "Real Madrid Lebih Membutuhkan Kehadiran Eden Hazard daripada Neymar"