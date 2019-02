Kuliner Penyumbang PDRB Terbesar, Harry Harap Duta Kuliner Tarik Warga Luar Cicipi Kuliner Pontianak

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Pemilihan duta Kuliner 2019 telah di mulai, sebanyak 30 peserta yang terdiri dari 15 putra dan 15 Putri sedang memasuki masa karantina.

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Pontianak, melalui Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Harry Ronaldi, menjelaskan kepada finalis bagaimana cara memasarkan wisata kota, yang memiliki berbagai keunikan dan keanekaragaman potensi wisata.

"Banyak hal - hal yang sederhana, ternyata bagi orang luar merupakan hal yang luar biasa, hal - hal kecil itulah yang harusnya bisa menjadi perhatian,"ujar Harry pada Tribun usai beriman Materi. Sabtu (02/01/2019)

Selanjutnya, ia juga menerangkan bahwa ekonomi kreatif adalah masa depan perekonomian yang akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

"Pariwisata dan ekonomi kreatif itu adalah ibarat Kaka adik, kalau pariwisata maju ekonomi kreatif juga akan maju. Mereka yang akan terpilih nanti harus paham juga dengan ekonomi kreatif,"tuturnya.

Kuliner sendiri, merupakan penyumbang terbesar PDRB (produk domestik Regional Bruto) dalam ekonomi Kreatif Indonesia.

"Kuliner merupakan satu dari 16 sub sektor ekonomi kreatif, dan kuliner juga merupakan sub sektor penyumbang terbesar bagi PDRB ekonomi Kreatif, dari 1.100 Triliun tahun 2018, 41% nya di sumbang dari sub Sektor Kuliner,"ungkapnya.

Sehingga, Duta Kuliner, diharapnya dapat menyampaikan kepada masyarakat luas berbagai macam kuliner dan cita rasa khas Pontianak serta Kalimana barat, yang membuat masyarakat luar tertarik untuk datang ke Pontianak dan Kallimantan Barat umumnya.

"Jadi memang, kekuatan Kuliner besar, mereka sebagai duta kuliner mereka harus menyampaikan bagaimana kuliner yang sehat, kuliner Pontianak itu luar biasa enaknya. Dan mereka di harap juga bisa mengedukasi membuat masyarakat luar tertarik untuk datang dan menikmati kuliner di Kalimantan Barat,"jelasnya.