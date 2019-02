Keakraban Prabowo Bertemu dengan Sulaiman Saladdin Uno, Sandiaga Titip Masa Depan Anaknya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Sandiaga Uno membagikan momen kebersamaan antara putranya, Sulaiman Saladdin Uno dengan Capres Prabowo Subianto.

Momen kebersamaan itu ia bagikan di akun Twitter Sandiaga Uno.

Dalam video, terlihat putra bungsu Sandiaga Uno sedang berkunjung ke ruang kerja Prabowo Subianto.

Sulaiman Saladdin Uno yang mengenakan kaus putih dan celana pendek langsung menyapa Prabowo Subianto.

Sambil melambaikan tangan, Sulaiman Saladdin Uno langsung menyapa Prabowo Subianto.

Keduanya tampak akrab dan bahkan mereka langsung berpelukan.

"hi, how are you?" ucap Prabowo.

"Fine." jawab Sulaiman Saladdin Uno.

Setelah berpelukan, Prabowo Subianto menanyakan usia anak Sandiaga Uno.