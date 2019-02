Jelang Imlek, Song Joong Ki Tulis Ucapan Manis dan Janji Untuk Penggemarnya

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK - Siapa yang tak kenal dengan Song Joong Ki.

Song Joong Ki melejit dengan perannya di Descendant of The Sun.

Di drama ini, Song Joong Ki beradu peran dengan Song Hye Kyo yang kemudian jadi istrinya.

Baru-baru ini Song Joong Ki menyapa penggemar tentang pembuatan drama mendatangnya dan mengucapkan Selamat Tahun Baru bagi fans.

Melansir Soompi, pada tanggal 1 Februari, aktor tersebut memposting pesan berjudul "Halo, ini Joong Ki," di fan cafe.

"Lama tidak bertemu," dia memulai. “Seperti yang kalian tahu, aku sedang syuting 'Asadal' (judul literal) akhir-akhir ini. Cuacanya dingin, jadi para aktor dan staf di lokasi syuting semuanya bekerja keras. Tapi ceritanya benar-benar menyenangkan dan berjalan dengan baik, jadi kita semua senang dan syuting dengan baik. "

Dia melanjutkan, “Aku belum melupakan janji yang ku buat dengan kalian semua pada pertemuan penggemar terakhir ketika aku mengatakan bahwa aku akan melihat kalian lagi dengan proyek yang bagus. Karena aku manusia, ada saat-saat ketika ku lelah dan kelelahan di lokasi syuting dari banyak jadwal syuting. Tetapi kapan pun itu terjadi, aku memikirkan janji yang aku buat di depan kalian semua dan mengumpulkan kekuatan. ”

Song Joong Ki menambahkan, “Aku bekerja dengan anggota staf hebat sehingga aku yakin itu akan menjadi drama yang bagus. Aku bekerja keras untuk membuat karakter yang belum pernah terlihat sebelumnya, jadi tolong tunggu sebentar. ”

"Ini sudah Februari dan aku merasa waktu akan berlalu lebih cepat begitu Tahun Baru Imlek berlalu," pungkasnya.

"Aku harap kalian akan menghabiskan Tahun Baru Imlek dengan keluarga dan orang-orang terkasih. Di luar dingin, jadi selalu berhati-hati untuk tidak memasuki tahun baru yang dingin dan bahagia untuk semua KiAile [fandom resmi Song Joong Ki]. Aku selalu berterima kasih dan dengan tulus mencintaimu,"tukasnya.

"Asadal" adalah sebuah drama fantasi tentang kekuatan, cinta, dan pertumbuhan yang terjadi di kota mitos Asadal, yang dikatakan telah menjadi ibu kota selama era Gojoseon.

Ini ditulis bersama oleh Kim Young Hyun dan Park Sang Yeon dari " Tree with Deep Roots " dan " Six Flying Dragon ," dan disutradarai oleh Kim Won Suk dari " Incomplete Life " dan " Signal ."

Para pemerannya termasuk Song Joong Ki, Jang Dong Gun , Kim Ji Won , Kim Ok Bin , Jo Sung Ha , Park Byung Eun , Oh Tae Oh, Go Bo Gyeol , dan Jo Byeong Gyu.

