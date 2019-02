8 Tips Feng Shui Rumah Ini Bawa Rezeki di Tahun Baru Imlek 2019

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - 8 Tips Feng Shui Rumah Ini Bawa Rezeki di Tahun Baru Imlek 2019.

Chinese new year is near!

Apakah kamu ingin membawa rezeki dan keberuntungan ke dalam rumahmu di Tahun Baru Imlek ini?

Sebagian besar kaum Tionghoa percaya bahwa ilmu feng shui Cina dapat membawa keseimbangan hidup, meningkatkan energi positif, dan mengundang kebahagiaan dan kemakmuran ke dalam tempat tinggal mereka. Penasaran?

Dilansir dari cosmopolitan, inilah 8 tips feng shui rumah berikut untuk membawa rezeki di Tahun Baru Imlek 2019, alias tahun shio babi tanah.

1. Bersihkan Rumah Sebelum Tahun Baru Imlek

Bersihkan Rumah | TRIBUNFILE/IST

Satu rumah wajib dibersihkan sebelum malam tahun baru tiba.