The Lego Movie 2 : The Second Part.

The Lego Movie 2, Akankah Dunia Lego Dapat Terselamatkan?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pernah melampaui ekspektasi hingga meraup keuntungan besar pada tahun 2014, kini The Lego Movie muncul lagi sebagai squall berjudul The Lego Movie 2 : The Second Part.

Disutradarai oleh Mike Mitchell dan Trisha Gum, The Lego Movie 2 akan melanjutkan cerita sebelumnya.

Selama lima tahun setelah peristiwa Taco Tuesday, Duplo mulai menjajah dan menghancurkan alam lego yang baru saja kembali membaik pasca bencana apokaliptik.

Disaat bersamaan, Sweet Mayhem datang dan menculik semua teman-teman Emmet termasuk Wyldstyle.

Menghadapi situasi tersebut, Emmet, Lucy, Batman dan juga teman-teman lainnya mulai bersatu dan berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya.

Mereka berusaha melindungi dunia lego dari serangan Duplo.

Apakah perjuangan Emmet dan teman-temannya dalam melindungi dunia lego akan berhasil?

Dan apakah The LEGO Movie: The Second Part akan mampu mencapai kesuksesan yang sama dengan film sebelumnya?

Sempat dijadwalkan untuk tayang pada 26 Mei 2017, The LEGO Movie: The Second Part rencananya akan tayang pada 8 Februari 2019.

Kamu dapat menyaksikan film animasi, komedi, fiksi ilmiah ini di bioskop kesayangan di Kota Pontianak.