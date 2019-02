Tak Hanya Cantik dan Jago Akting, Ini 4 Bakat Menarik Kekasih Lee Kwang Soo, Lee Sun Bin

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Lee Kwang Soo dan Lee Sun Bin dikonfirmasi berpacaran.

Lee Kwang Soo dan Lee Sun Bin bertemu pertama kali di acara yang dibintangi oleh Lee Kwang Soo, Running Man.

Selain aktris yang berbakat, ternyata Lee Sun Bin punya segudang bakat.

Berikut bakat Lee Sun Bin yang Tribunpontianak.co.id rangkum dari berbagai berbagai sumber.

Baca: TERPOPULER - Dari Teori ARMY BTS, Lee Kwang Soo dan Lee Sun Bin, Hingga Imbas Supermoon

Baca: Kim Jong Kook Ungkap Manisnya Lee Kwang Soo yang Peduli Pada Sang Kekasih, Lee Sun Bin

Baca: TERPOPULER - Dari Prostitusi di Pontianak, Lee Kwang Soo, Hingga ILC TVOne

1. Menyanyi

Kekasih Lee Kwang Soo ini pernah mengikuti acara I Can See Your Voice sebagai penyanyi misterius.

Banyak orang meragukan kemampuan bernyanyinya, namun ia membuat orang tercengang dengan suaranya yang khas.

Pada kesempatan tersebut, ia menyanyikan lagu milik Younha yang berjudul We Broke Up Today.

Baca: Unik, 9 Idol K-Pop Ini Sama-sama Bernama MinHyuk, Ada Idolamu?

Baca: 10 Penampilan Live Idol K-Pop yang Memikat dan Bikin Fans Tak Pernah Lelah Menonton

Baca: 21 Idol K-Pop yang Menawan Dengan Lesung Pipinya, Dari Siwon Super Junior Hingga RM BTS

2. Main Musik