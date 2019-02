Qatar Juara Piala Asia 2019! Hasil Akhir Qatar Vs Jepang dan Video Cuplikan Gol

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Qatar menjadi juara Piala Asia 2019 usai menaklukkan Jepang dengan skor 3-1, Jumat (01/02/2019).

Laga Final Piala Asia 2019 mempertemukan tim raksasa Asia Jepang melawan Qatar.

Sejak pluit babak pertama, Timnas Jepang yang sebelumnya lebih diunggulkan harus menelan pil pahit.

Qatar yang tampil secara mengejutkan berhasil unggul lebih dulu lewat gol cepat Almoez A pada menit ke-12.

15 menit kemudian, Jepang semakin tertinggal lewat gol kedua yang diciptakan oleh Hatim A tepatnya pada menit ke-27.

Skor 0-2 untuk keunggulan Qatar bertahan hingga pluit akhir babak pertama.

QATAR ARE THE CHAMPIONS OF ASIA!!#AsianCup2019 #BringItAll #JPNvQAT pic.twitter.com/vInltmP5Tg