KPSDA Aves Sylva Untan Gelar Ekspedisi Keanekaragaman Satwa Burung Di Pulau Temajo Mempawa

KPSDA Aves Sylva Untan Gelar Ekspedisi Keanekaragaman Satwa Burung Di Pulau Temajo Mempawah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kelompok Pemerhati Sumber Daya Alam (KPSDA) Aves Sylva Untan akan menggelar Ekspedisi Aves 2019 di Pulau Temaju, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung pada 6-11 Februari 2019.

Koordinator KPSDA Aves Sylva Untan, Rizky Ananda Saputra menerangkan Ekspedisi Aves 2019 mengambil tema All About The Birds.

“Fokus kegiatan ekspedisi tahun ini adalah keanekaragaman satwa burung,” ungkapnya kepada Tribun Pontianak, Jumat (1/2/2019).

Pemilihan lokasi di Pulau Temaju Kabupaten Mempawah mempertimbangkan keberadaan dua habitat hutan dan pantai, serta mengambil musim burung migran.

“Yang berpartisipasi adalah mahasiswa FAHUTAN Untan khususnya peserta diklat calon anggota KPSDA Aves,” imbuhnya.

Tujuan diselenggarakannya eksepdisi ini, kata dia, untuk mengasah kemampuan mahasiswa FAHUTAN Untan serta penerapan/pengaplikasian teori yang didapat saat diklat dalam bentuk praktek di lapangan.

“Harapannya agar mahasiswa dapat menjadi pengembangan skill dan terciptanya rimbawan yang berkompeten sesuai dengan misi fakultas dan Tri Dharma perguruan tinggi,” katanya.

Di sisi lain, ekspedisi ini juga betujuan agar masyarakat dapat mengoptimalkan fungsi suatu kawasan yang memiliki nilai ekowisata. Khususnya, kawasan yang punya potensi perekonomian masyarakat sekitar melalui kegiatan birding trip, bird watching ataupun kegiatan berbau edukasi.

“Karena disana juga ada isu bahwa masih ada burung enggang,” tandasnya.