Honda Pastikan Bakal Hadirkan Matik Baru di 2019

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sepeda motor matik terus menjadi segmen yang digarap lebih serius oleh Honda. Bahkan, raksasa otomotif ini akan menghadirkan produk terbarunya di segmen ini, tahun ini.

"Untuk Honda sendiri, lebih banyak ke pengembangan ke motor matik sih tahun ini," ungkap Area Supervisor Marketing Astra Motor Pontianak, Erick Winardi Kusumo, Senin (14/01/2018).

Baca: KRONOLOGI Prostitusi di Ketapang Terungkap! Mucikari Patok Tarif Minimal Rp 1 Juta, Tapi. . .

Baca: Usai Tinjau Gedung Parkir, Edi Minta Ada Perbaikan di Lokasi Tertentu

Baca: Pontianak Siap Jadi Pusat Kegiatan STQ Nasional 2019

Baca: Facebook Hapus Halaman Akun dan Grup Kelompok Saracen, Ini Daftarnya

Lebih lanjut Erick mengungkapkan, bahwa bisa dipastikan yang disiapkan pihak Astra Honda Motor (AHM) selaku produsen Indonesia adalah new produk. Benar-benar line up produk baru, dan bukan sekadar upgrade dari line up matik Honda yang sudah ada saat ini.

"Mungkin akan ada dua produk baru. Benar-benar baru, bukan cuma penambahan warna atau penyegaran lainnya," tegasnya.

Dengan demikian, bisa dipastikan new produk ini akan menambah line up skuter matik (skutik) Honda yang ada saat ini. Membuatnya akan bersanding dengan Honda Vario, Beat, PCX, dan juga Forza.