TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tubuh Celine Dion Saat Ini Jadi Sorotan, Tubuhnya Sangat Kurus Hingga Tulang-tulangnya Kelihatan.

Penyanyi bersuara emas asal Kanada, Celine Dion, mendapat sorotan serius dari penggemarnya.

Pasalnya, perawakannya sejak dulu kurus, kini makin Tirus dan mengkhawatirkan.

Dion terlihat sangat kurus sampai tulang-tulangnya kelihatan.

Bahkan mirip orang yang sedang mengalami malnutrisi.

Para penggemar Dion menyampaikan kekhawatiran mereka di akun media sosial Dion.

Meski begitu, pelantun lagu berjudul My Heart Will Go On ini tetap percaya diri.

Hal tersebut ditunjukkannya saat menghadiri Paris Haute Couture Fashion Week pekan lalu.