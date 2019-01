‎Peringati Kepabeanan Internasional, DJBC Kalbagbar Usung SMART Borders

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Memperingati Hari Pabean Internasional ke-67 Tahun 2019, Kanwil Dirjen Bea cukai Kalbagbar mengadakan upacara peringatan bersama yang di ikuti beberapa pejabat dan pengawai serta staf kantor Kanwil DJBC Kalbagbar dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pontianak pada Selasa (29/1/2019) kemarin di Halaman Kantor Wilayah DJBC Kalbagbar.

Upacara peringatan Hari Kepabeanan Internasional Ke 67 Tahun 2019 ini di pimpin langsung Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalbagbar, Azhar Rasyidi.

Azhar Rasyidi juga menyampaikan amanat dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pesan yang disampaikan terkait prestasi capaian kinerja tahun 2018 dan hal-hal yang harus diperbaiki, ditingkatkan dan diperkuat.

Kasi Humas DJBC Kalbagbar Ferdinand Ginting menuturkan dalam amanat dari Dirjen Bea Cukai yang di bacakan oleh Kepala Kanwil DJBC Kalbagbar kalau peringatan Hari Kepabeanan Internasional ke 67 tahun 2019 ini mengusung tema SMART Borders for Seamless Trade, Travel, and Transport.

"Bea Cukai bukan saja berandil besar dalam memajukan perekonomian Indonesia dan dunia, namun juga diberikan amanat untuk bagaimana memberikan jaminan stabilitas keamanan rantai pasokan perdagangan internacional."kata Ferdinand

"Sejalan dengan tema HPI tahun ini, “SMART Borders for seamless Trade, Travel and Transport”,seluruh administrasi kepabeanan di dunia termasuk DJBC, terutama di lintas batas harus menjadi pusat penghubung dan pusat koordinasi," tambahnya.

Dan untuk memperkuat seluruh upaya pemerintah dalam fasilitasi perdagangan dan perjalanan, serta bagaimana mengurangi ancaman yang melekat pada arus barang, orang, dan alat transportasi lintas batas.

Namun dalam arahan dan amannya Dirjen BC juga untuk menghadapi globalisasi saat ini, Dirjen menekankan peran DJBC yang makin berat yaitu mampu memberikan fasilitas perdagangan internasional sekaligus pengamanannya.

"Karena sejalan dengan tema HPI tahun ini,“ Smart Borders for Seamless Trade, Travel, and Transport,” maka DJBC harus menjadi pusat penghubung dan pusat koordinasi, untuk memastikan perdagangan dan lalu lintas orang atau barang menjadi lancar, legal, terfasilitasi, dan aman. “ What we do today, should improve all our tomorrows,” pungkasnya.