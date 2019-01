Jadwal Liga Champion: Leg 1 Babak 16 Besar Liga Champions Dimulai 12 Februari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Champion: Leg 1 Babak 16 Besar Liga Champions Dimulai 13 Februari.

Leg 1 Babak 16 Besar Liga Champions akan dimulai dengan dua laga sesuai jadwal, Rabu (13/2/2019).

Ada laga Manchester United Vs PSG dan AS Roma Vs FC Porto yang digelar mulai pukul 03:00 WIB.

Satu hari berikutnya, ada laga Tottenham Vs Dortmund dan Ajax Vs Real pukul 03:00 WIB.

Baca: PREDIKSI Persiwa Wamena Vs Persib Bandung, JADWAL Lengkap Piala Indonesia Babak 32 Besar

Baca: Prediksi AS Roma Vs FC Porto, Babak 16 Besar Liga Champion: Head to Head dan Fakta-fakta Menarik

Baca: Prediksi Ajax Vs Real Madrid Babak 16 Besar Liga Champion: Head to Head dan Fakta-fakta Menarik

Baca: Prediksi Atalanta Vs Juventus & Link Live Streaming Coppa Italia, Cedera Pemain Utama Bayangi Juve

Baca: Rekor Buruk Pelatih Liverpool Jurgen Klopp Vs Bayern Munchen, Data & Fakta Liverpool Vs Munchen

Berikut jadwal Liga Champions Babak 16 Besar:

Leg Pertama Babak 16 besar

Rabu, 13 Februari 2019

Man United vs PSG | 03:00 WIB (RCTI)

AS Roma vs FC Porto | 03:00 WIB

Kamis, 14 Februari 2019