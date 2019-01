Pelatih Baru Timnas Indonesia Pantau 4 Laga Piala Indonesia, Termasuk Persib vs Persiwa

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pelatih anyar Tim Nasional Indonesia Simon McMenemy direncanakan akan menyaksikan secara langsung laga Persib Bandung melawan Persiwa Wamena di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, 4 Februari 2019 mendatang.

Tujuan kedatangan Simon ke Bandung untuk memantau langsung laga putaran kedua babak 32 besar Piala Indonesia yang mempertemukan antara Persib dan Persiwa Wamena.

Hal ini berdasarkan surat pemberitahuan PSSI bernomor 318/AGB/28/I-2019 yang diterima PT Persib Bandung Bermartabat tanggal 24 Januari 2019.

“Dengan ini diinformasikan bahwa pelatih Tim Nasional Senior Pria, Simon McMenemy berencana untuk memantau langsung beberapa pertandingan Piala Indonesia," bunyi surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha dikutip Tribunpontianak.co.id dari laman resmi Persib.co.id, Rabu (30/1/2019).

"Dimohonkan kepada tuan rumah agar memberikan alokasi yang layak untuk memantau langsung di Stadion pada pertandingan tersebut di atas,”

Sebagai informasi, terdapat empat pertandingan Piala Indonesia yang telah dan akan dikunjungi oleh pelatih baru Skuat Garuda itu.

Di antaranya Arema FC vs Persita pada 26 Januari 2019 lalu, Madura United vs Cilegon United pada 29 Januari 2019, Persebaya vs Persinga pada 30 Januari 2019 dan Persib vs Persiwa pada 4 Februari 2019 mendatang.

Persib Bandung dijadwalkan akan melakoni leg kedua babak 32 besar Piala Indonesia melawan Persiwa Wamena di Stadion Bandung Lautan Api, Senin (4/2/2019).

Pada pertemuan leg pertama, skuad Maung Bandung gagal menciptakan gol dan pertandingan harus berakhir dengan skor imbang 0-0 di Cilacap, 27 Januari 2019 lalu.

Dimarkas sendiri, Persib diuntungkan dengan dukungan Bobotoh yang diyakini menjadi pemain ke-12.