Rising Star Indonesia
Jadwal Rising Star Indonesia, Malam Ini Ada Mirriam Eka di Live Duel 2 Rising Star: Begini Cara Vote
Jadwal Rising Star Indonesia, Malam Ini Live Ada Mirriam Eka di Live Duel Rising Star: Live RCTI
Jadwal Rising Star Indonesia, Malam Ini Ada Mirriam Eka di Live Duel Rising Star: Begini Cara Vote
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Rising Star Indonesia, Malam Ini Ada Mirriam Eka di Live Duel Rising Star: Begini Cara Vote.
Rising Star Indonesia kembali tayang malam ini, Selasa (29/1/2019) 21.30 WIB di RCTI.
Pada Live Duel 2 Rising Star Indonesia kali ini, kamu bisa menyaksikan penampilan Mirriam Eka yang akan duel dengan Salwa Jasmine.
Saksikan Live Streaming Rising Star Indonesia malam ini melalui Link Live Streaming RCTI berikut:
Pada Live Duel 1, Reza Darmawangsa sukses menjadi peraih vote tertinggi dengan mengumpulkan 87 persen.
Hasil ini juga sekaligus membuat Indah Aqila harus mengakui keunggulan Reza Darmawangsa.
Selain itu, She's Bro juga sukses menjadi yang terbaik saat duel dengan Fadilah Khalda.
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