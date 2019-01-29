Rising Star Indonesia

Jadwal Rising Star Indonesia, Malam Ini Ada Mirriam Eka di Live Duel 2 Rising Star: Begini Cara Vote

Jadwal Rising Star Indonesia, Malam Ini Live Ada Mirriam Eka di Live Duel Rising Star: Live RCTI

Jadwal Rising Star Indonesia, Malam Ini Ada Mirriam Eka di Live Duel 2 Rising Star: Begini Cara Vote
Instagram Rising Star Indonesia
Jadwal Rising Star Indonesia, Malam Ini Ada Mirriam Eka di Live Duel Rising Star: Begini Cara Vote 

Jadwal Rising Star Indonesia, Malam Ini Ada Mirriam Eka di Live Duel Rising Star: Begini Cara Vote

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Rising Star Indonesia, Malam Ini Ada Mirriam Eka di Live Duel Rising Star: Begini Cara Vote.

Rising Star Indonesia kembali tayang malam ini, Selasa (29/1/2019) 21.30 WIB di RCTI.

Pada Live Duel 2 Rising Star Indonesia kali ini, kamu bisa menyaksikan penampilan Mirriam Eka yang akan duel dengan Salwa Jasmine.

Saksikan Live Streaming Rising Star Indonesia malam ini melalui Link Live Streaming RCTI berikut:

Link 1

Link 2

Pada Live Duel 1, Reza Darmawangsa sukses menjadi peraih vote tertinggi dengan mengumpulkan 87 persen.

Hasil ini juga sekaligus membuat Indah Aqila harus mengakui keunggulan Reza Darmawangsa.

Selain itu, She's Bro juga sukses menjadi yang terbaik saat duel dengan Fadilah Khalda.

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
Rising Star Indonesia
Mirriam Eka
Live Duel
Cara Vote
Voting
Ariel Noah
Berita Terkait :#Rising Star Indonesia
Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan