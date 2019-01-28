Rumah Dokter Dibobol Maling
Rumahnya Dibobol Maling, Ini Kata Direktur RSUD dr Abdul Aziz Singkawang
Hal ini dibenarkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Aziz, Carlos Dja'afara saat dikonfirmasi tribunpontianak.co.id.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Petugas melakukan identifikasi rumah kediaman Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Aziz, Carlos Dja'afara yang dibobol maling, di Jalan Gunung Sari, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Senin (28/1/2019) sekitar pukul 17.30 wib.
Rumahnya Dibobol Maling, Ini Kata Direktur RSUD dr Abdul Aziz Singkawang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Rumah kediaman Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Aziz, Carlos Dja'afara dibobol maling, di Jalan Gunung Sari, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Senin (28/1/2019).
Hal ini dibenarkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Aziz, Carlos Dja'afara saat dikonfirmasi tribunpontianak.co.id.
"Iya, sekitar jam 11 atau jam 11.30 lah," katanya.
Saat pencurian terjadi rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya. Tidak ada satu pun orang yang berada di rumah.
Pencurian diketahui sekitar pukul 16.00 wib oleh orang rumah.
Sementara ia sendiri pulang ke rumah pada pukul 16.30 wib.
"Itulah baru ketahuan," tuturnya.
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Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Rizky Zulham
Sumber: Tribun Pontianak