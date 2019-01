Citizen Reporter

Kapen Lanud Harry Hadisoemantri (HAD)

Lettu Sus Eko Purwanto



Pramuka Saka Dirgantara Lanud HAD Bentuk Pelaksanaan Binpotdirga TNI-AU



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG- Satuan Karya (Saka) Dirgantara Lanud Harry Hadisoemantri (HAD) melaksanakan kegiatan rutin Latihan Pramuka yang berlangsung di Lapangan Apel Lanud Harry Hadisoemantri, Minggu (27/1/2019) mulai pukul 14.00 WIB.



Peserta adalah siswa-siswi sekolah menengah tingkat atas, baik SMU maupun SMK yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang.



Keanggotaan Saka Dirgantara tiap tahun bertambah, hal ini menunjukan bahwa animo siswa-siswi di wilayah Kabupaten Bengkayang cukup besar, untuk bergabung dengan Saka Dirgantara yang berada di Lanud Harry Hadisoemantri.

Danlanud Harry Hadisoemantri, Letkol Pnb Kisworo, selaku Ketua pembina Pramuka Saka Dirgantara Lanud HAD juga turut gembira dengan melihat anggota Saka Dirgantara semangat dalam berlatih.



Danlanud menjelaskan, Saka Dirgantara adalah organisasi kepramukaan yang dimiliki oleh TNI AU, oleh karena itu Pramuka Saka Dirgantara ada di setiap Lanud, di seluruh nusantara.



Dilihat dari keberadaannya, Saka Dirgantara berada di dalam instansi militer, khususnya TNI Angkatan Udara.



Maka dari itu seluruh anggota Pramuka Saka Dirgantara terdapat hubungan erat dengan TNI AU dan sudah barang tentu di benak masyarakat sekitar terutama masyarakat sipil, menilai bahwa siswa-siswi atau adik-adik pramuka yang tergabung dalam Saka Dirgantara, mendapat pelatihan dan pelajaran yang berhubungan dengan dunia kemiliteran.



"Tentunya hal tersebut sangatlah wajar, karena para pelatih, pengasuh, dan pembina mereka adalah militer, dan yang melekat dalam kehidupan militer adalah disiplin serta aturan," terang Danlanud.



Oleh karenanya, anggota Pramuka Saka Dirgantara sejak awal bergabung sudah diterapkan dan diajarkan tentang disiplin, serta diberikan pengetahuan, aturan-aturan mengenai kehidupan militer.



"Mereka berlatih semi militer di sini mempunyai maksud dan tujuan yaitu untuk membentuk karakter seseorang, terutama karakter para anggota saka dirgantara, agar mereka dapat mengimplementasikan disiplin dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.



Selain mendapat pelajaran tentang disiplin, mereka juga diberikan pengetahuan tentang dunia dirgantara yang sangat banyak ragamnya, terutama yang berhubungan dengan pesawat terbang dan sarana pendukungnya.



Adik-adik pramuka saka dirgantara khususnya Lanud Harry Hadisoemantri, setiap minggunya diisi dengan materi yang berbeda dan terjadwal, termasuk pelatih atau pembinanya juga bergantian sesuai dengan jadwal.



Anggota Saka Dirgantara Lanud HAD termasuk banyak, walaupun di Lanud type C dan berada jauh dari perkotaan. Setiap hari minggu sore kegiatan latihan pramuka ini selalu banyak yang hadir, mereka terlihat senang, kompak dan semangat.



"Kegiatan ini juga merupakan pelaksanaan Binpotdirga (Pembinaan Potensi Dirgantara) yang sedang digiatkan oleh TNI angkatan Udara, agar masyarakat lebih mengenal TNI Angkatan Udara, dekat dengan rakyat dan dicintai rakyat, demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini," pungkas Danlanud HAD. (*)