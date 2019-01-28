Piala Asia 2019

Link LIVE STREAM Qatar Vs UAE, Semifinal AFC Asian Cup LIVE Free FOX Sports Asia Jam 21.00 WIB

Artinya Qatar sangat kesulitan mengalahkan Uni Emirat Arab. Akankah Qatar mampu membalas empat kekalahan tersebut?

Link LIVE STREAM Qatar Vs UAE, Semifinal AFC Asian Cup LIVE Free FOX Sports Asia Jam 21.00 WIB
KOLASE/TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Link LIVE STREAM Qatar Vs UAE, Semifinal AFC Asian Cup LIVE Free FOX Sports Asia Jam 21.00 WIB 

Link LIVE STREAM Qatar Vs UAE, Semifinal AFC Asian Cup LIVE Free FOX Sports Asia Jam 21.00 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tuan rumah Uni Emirat Arab (UEA atau UAE) menghadapi tantangan berat dari Qatar pada laga semifinal Piala Asia (AFC Asian Cup) 2019, di Mohammed Bin Zayed Stadium (Abu Dhabi) UAE, Selasa (29/01/2019) malam WIB. 

Pertandingan ini dipimpin wasit asal Meksiko, Ramos C. A.

Dalam lima pertandingan terakhirnya, kedua tim tidak pernah menderita kekalahan.

Sedangkan di lima pertemuan terakhir, Uni Emirat Arab memenangi empat laga dan satu laga berakhir imbang.

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Artinya Qatar sangat kesulitan mengalahkan Uni Emirat Arab. 

Akankah Qatar mampu membalas empat kekalahan tersebut?

Kamu bisa menyaksikan UEA kontra Qatar mulai, Selasa (29/01/2019) mulai pukul 21.00 WIB, via link live streaming berikut ini:

LINK LIVE STREAMING>>>>

LINK LIVE STREAMING>>>>

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Penulis: Marlen Sitinjak
Editor: Marlen Sitinjak
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