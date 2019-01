Aliansi Para Bocor dan Skeptikal Gelar Release Party di Pontianak, Ini Agenda & Waktu Pelaksanaannya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - 2 Februari 2019, akan menjadi hari yang bahagia bagi band Skeptikal, pasalnya mereka akan membuat release party untuk keluarnya E.P pertama mereka, sekaligus merayakan 1tahun berdirinya band ini.

Skeptikal, band bergenre Punk Rock yang selalu membawakan aksi “nyentrik” dalam setiap penampilannya, beranggotakan Jhony (Vocal), Boteng (Bass), Rio (Lead Guitar), dan Suxgong (Drum), band ini terbentuk pada 25 November 2017.

Memiliki ciri khas lirik yang “menyuarakan” berbagai pesan dan opini di masyarakat, serta irama musik yang memacu adrenalin, Skeptikal mencoba muncul di berbagai kondisi.

Salah satunya saat acara musik underground mulai diminimalisir pihak tertentu karena dianggap sering memicu kerusuhan. Skeptikal hadir dan mencoba mematahkan stereotype tersebut serta ingin memunculkan kembali skena yang sudah lama tidak muncul ke permukaan.

“Tegangan Tinggi”, merupakan mini album perdana berisi 5 single andalan yang menjadi semangat awal Skeptikal di tahun pertamanya dan sudah “nangkring” di kanal audio streaming seperti Spotify, Soundcloud dan Joox. Video Klip sebagai visualisasi lagu mereka yaitu “Surat untuk Tuanku” dan “Mabuk Akhir Pekan” pun sudah diunggah di kanal Youtube mereka, Skeptikal Punk.

Acara release party ini adalah persembahan kecil mereka untuk merayakan e.p pertama mereka, acara ini tidak hanya “Skeptikal” yang menjadi headliner, “Aliansi Para Bocor” sebagai event organizer yang ditunjuk skeptikal untuk menggarap acaraini, juga mengajak beberapa band untuk berpartisipasi di acara ini, diantaranya : ada bloodstone, parkinson, tiberias, lemondjin, jerones 343, fatal plan (sanggau) dan juga aton6man, band-band yang bermain juga tidak asing di telinga anak muda pontianak dan juga saling menjalin silahturahmi diantara pegiat musik di pontianak. Selain musik, teman-teman yang menggarapa juga mengajak “perpustakaan jalanan” untuk melapak buku-buku serta mengajak teman-teman untuk mme.

Acara ini akan diselenggarakan pada Sabtu 2 Februari 2019, bertempat di Lapangan Tenis Kapuas (Depan Hotel Kartika) dengan harga tiket masuk Rp 10 ribu.

Acara ini juga mengajak bikers brotherhood chapter Pontianak sebagai penasehat acara, dan acara ini juga di support kawan-kawan clothingan, kuliner dan sound system yang membantu acara ini terselenggara dengan baik, lebih dari belasan sponsor/support yg membantu acara ini, di antaranya :

Bikers brotherhood chapter pontianak, jacobs, 13urn, hillary brand, rm rio 2, npx part, mikroskopi, tactical vapor, seven music studio, djagadkarja, warunk lemmy, nasi kuning kuas aso, full aggresion, cheilla2nd brand, gg all in socks, stealth tenses, dyg ltd, waviest barbero, klims cut club, parklife people, dailyhard herb, geschmak, blowsky barber (skw), sulit bangun pagi, parabadjing, surya jeans.

Acara ini diharapkan dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapakan.