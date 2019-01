Jaga Kesehatan dan Kebugaran, Danlanud HAD Olahraga Bola Voli Bersama Anggota

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA

Komandan Lanud (Danlanud) Harry Hadisoemantri (HAD) Letkol Pnb Kisworo bersama-sama seluruh anggota Lanud HAD melaksanakan rutinitas olahraga gembira dengan bermain voli di Lapangan Voli Angkasa Lanud HAD, Jumat (25/1/2019) kemarin.