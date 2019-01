Brigif 19/Khatulistiwa Uji Kemampuan Prajurit

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Brigade Infanteri (Brigif) 19/Khatulistiwa, menyelenggarakan tes kesegaran jasmani puluhan Prajurit TNI AD yang baru pada Sabtu (26/1) di lapangan Sepak Bola Mako Brigif 19/KH Jln. Khatulistiwa, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah.‎



“Nilai Garjas yang diperoleh setiap prajurit sangat menentukan untuk bekal masuk batalyon jajaran Brigif 19/Kh dalam rangka pelaksanaan tugas pokok nantinya,” kata Kapten Inf Sukirno satu diantara Perwira Pelaksana test Garjas Brigif 19/KH pada Minggu (27/1/2019).‎

Ia juga menuturkan test kesegaran jasmani ini merupakan salah satu atensi pimpinan untuk lebih memperhatikan pola pembinaan personel.

" bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemampuan awal jasmani prajurit, sehingga diharapkan ada peningkatan nilai Garjas bagi Prajurit yang masuk jajaran Brigif 19/Kh,"kata Kapt Inf sukirno

Dan selain itu juga, sehingga kedepan prajurit TNI AD di Brigif 19/KH ini senantiasa akan memiliki fisik yang prima serta selalu siap dari aspek Jasmani saat melaksanakan tugas



Kegiatan dimulai pada pukul 05.00 wib yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan oleh tim Medis Brigif 19/Kh, pelaksanaan Garjas meliputi Garjas "A" lari 12 menit, dilanjutkan Garjas "B" yang terdiri dari pull up, sit up, push up, longes dan sutlle Run yang ikuti 53 orang prajurit Brigif 19/KH.

Dalam pelaksanaan Garjas kali ini, diperoleh 1 personel tercepat dalam waktu lari 12 menit, dengan jarak 3306 m, atas nama Serda Zulkifli.



“Tidak ada seorang prajuritpun yang hebat tanpa latihan yang benar, teratur, terukur dan terprogram dengan baik,” pungkasnya.

