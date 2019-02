Penawaran Terbaik Naavagreen Skin Care Atasi Masalah Kulit Wajah, Segini Harganya

Penawaran Terbaik Naavagreen Skin Care Atasi Masalah Kulit Wajah, Segini Hargaya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK- Naluri kecantikan merupakan dambaan semua wanita. Kulit bersih dengan perawatan yang benar, tentu harus diperhatikan.

Pertama kalinya di Kalimantan Barat khususnya di Kota Pontianak, telah dibuka treatment khusus untuk solusi masalah kecantikan bagi wanita ataupun pria.

Naavagreen Skin Care, terletak di jalan Prof Dr M Yamin, Akcaya Kota Pontianak akan memberikan solusi kecantikan yang ingin kamu miliki sepanjang masa.

Selain letaknya yang strategis, fasilitas yang ditawarkan juga sangat beragam. Mulai dari perawatan kulit wajah, Naavagreen juga menjual produk lengkap cream pelengkap wajah, minuman dan makeup lengkap serta konsultasi gratis yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat kepada Naavagreen.

"Naavagreen adalah pusat perawatan kecantikan kulit wajah menggunakan bahan-bahan alami, dengan pengawasan dokter dan harga yang murah. Didukung dengan fasilitas yang nyaman dan fasilitas yang maksimal," ujar Kepala Cabang Naavagreen, Fajar Lukman Tri Sutrisno.

Naavagreen mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat dan profesional untuk mengatasi masalah komedo, jerawat, kusam, flek, kulit sensitif, keriput, penuaan dini dan lainnya.

Fajar mengatakan, produk dari Naavagreen menggunakan bahan-bahan alami yang terpercaya dan menggunakan teknologi canggih yang tidak akan merusak kulit wajah kamu karena dengan pengawasan dokter yang terpercaya.

"Ada tiga harmoni layanan yang selalu kita berikan. Natural, berkualitas dan harga yang sangat terjangkau. Seperti paket krim pagi dan malam mulai dari Rp 50 ribu dan yang paling menariknya natural skin facial hanya Rp.40 ribu saja," ujar Fajar.

Dengan fasilitas yang dimiliki Naavagreen Skin Care, banyaknya masyarakat yang percaya kepada Naavagreen saat Grand Opening dihari pertama pada Sabtu, 26 Januari 2019.

Hal ini dilihat dari antrinya pengunjung yang ingin merasakan langsung manfaat dari Naavagreen.

Berikut ini perawatan Naavagreen Natural Facial, diantaranya Naavagreen natural skin facial, Naavagreen natural skin facial serum for Acne, Naavagreen natural skin facial serum for anti aging, Naavagreen natural skin facial serum for brightening, dan Naavagreen natural skin facial serum for sensitive skin.

Serta perawatan Naavagreen Natural Peeling diantaranya adalah, Naavagreen natural Peeling for acne, Naavagreen natural Peeling for brightening, Naavagreen natural Peeling for anti aging, natural Microsoft Peeling, red &blue bio light therapy, skin tightening therapy serta keunggulan Naavagreen Natural Facial Jet OXY.

Menarik bukan, kamu bisa kunjungi langsung setiap hari di jam operasional Senin-Sabtu pukul 09.00- 19.00 Wib dan pada hari Minggu dari pukul 09.00-17.00 WIB.

Rasakan langsung sensasi bahan alami Naavagreen natural skin care dan produk-produk nya ya, dijamin konsultasi dokter gratis.