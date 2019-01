Pengamat: Pendamping Desa dan PKH Berpolitik Praktis Merusak Kredibilitas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - "Ya saya pikir, pendamping desa dan PKH program pemerintah, jadi tidak boleh dia kemudian menjalankan tugas yang diberikan kepada pendamping desa dimanfaatkan untuk kepentingan katakanlah mengkampanyekan satu di antara paslon," terang Pengamat Politik Untan

Jumadi, Ph.D, Jumat (25/1/2019).

Kalau itu dilakukan, lanjut Jumadi Bawaslu mesti bertindak, kalau secara individu dia punya pilihan itu tidak masalah.

Tapi kemudian misalnya mengkampanyekan dengan posisi sebagai pendamping desa atau PKH, menurut Jumadi sudah pelanggaran. Silahkan menurut saya Bawaslu, karena ada laporan dan indikasi ditindaklanjuti.

Tidak boleh institusi dimanapun dipemerintahan ikut terlibat, indepedensi, netralitas mesti dijaga.

"Saya pikir jika ditemukannya itu Bawaslu mesti bertindak, inikan kita ingin menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berintegritas," tambah Jumadi.

Ditegaskan Jumadi, pendamping desa maupun PKH berada ditingkat desa, Bawaslu juga mesti mengintruksikan diseluruh jajarannya ditingkat kecamatan maupun desa untuk memantau, kalau indikasi laporkan, kan berjenjang.

Laporan maupun indikasi didalami, betul atau tidak, Bawaslu mesti gerak cepat. Temuan awal mesti ditindaklanjuti, jangan kemudian memberikan ruang pada oknum tertentu memanfaatkan itu secara berkelanjutan. Menurut Jumadi, sekecil apapun pelanggarannya mesti diamputasi.

Karena kalau tidak benar, akan merusak kredibilitas pendamping desa maupun PKH yang bekerja untuk kepentingan pemerintah dan pendamping agar proses penyelenggaraan pemerintahan dan desa berjalan dengan baik.

