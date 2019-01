Irish Bella Tak Sangka Video Unggahan Ammar Zoni Jadi Sorotan

Irish Bella Tak Sangka Video Sederhana Unggahan Ammar Zoni Jadi Sorotan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Irish Bella Tak Sangka Video Sederhana Unggahan Ammar Zoni Jadi Sorotan.

Pasca melamar Irish Bella di lokasi syuting dengan kejutan yang super romantis.

Ammar Zoni kembali menggambarkan besar rasa cintanya kepada Irish Bella melalui sebuah video prewedding.

Ammar Zoni mengunggah video dan foto romantisnya dengan Irish Bella menjelang pernikahan mereka di instagram.

Pertama Ammar Zoni mengunggah fotonya mengenakan pakaian army sedang menggendong Irish Bella di pundaknya.

Irish Bella tampak mengenakan gaun putih layaknya putri sembari memegang tulisan 'The Hunt is Over'.

Ammar Zoni menuliskan dalam caption fotonya bahwa itu adalah gebrakan terbaru, cerita pemburuan.

instagram/ammarzoni Ammar Zoni dan Irish Bella

Kemudian ia mengunggah videonya seolah sedang berburu di sebuah hutan lengkap dengan senapan di tangannya.