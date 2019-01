Film The Kid Who Would Be King, Kisahkan Seorang Bocah Biasa yang Menyelamatkan Dunia

Film The Kid Who Would Be King, Kisahkan Seorang Bocah Biasa yang Menyelamatkan Dunia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mengawali petualanganmu di tahun ini, Hollywood menghadirkan sebuah film m petualangan terbaru, The Kid Who Would Be King.

Film yang disutradarai oleh Joe Cornish ini mulai tayang di bioskop pada sejak Rabu (23/1/2019) di bioskop kesayangan di tanah air.

Film Ini berkisah tentang Alex (Louis Ashbourne Serkis) yang awalnya menganggap dirinya hanya anak biasa-biasa saja, sampai suatu hari ia menemukan pedang legenda, Excalibur.

Baca: Proses Pengolahan Lempok Durian Dari Industri Rumahan di Pontianak

Baca: Bagikan Sembako, Bayu: Uwan Dare Sosok Yang Tegar dan Ceria

Baca: FKH Apresiasi Langkah Dinkes Yang Lakukan Pengawasan Ketat Terhadap Limbah Medis

Kisah itu berawal dari Lance (Tom Taylor) dan Kaye (Rhianna Dorris) yang selalu membuat keusilan yang menjengkelkan bagi teman-temanya.

Tidak terkecuali Alex, yang mendapati sahabatnya Bedders (Dean Chaumoo) menjadi bulan-bulanan dari Lance dan Kaye.

Gerah dengan keadaan tersebut, Alex kemudian berusaha menantang Lance dan Kaye.

Namun, apa daya, Alex yang kecil, kalah dan terjerembab di sebuah bangunan yang sedang direkonstruksi.

Namun, di satu sisi, Alex beruntung menemukan sebilah pedang yang tertancap di fondasi bangunan.

Dari sanalah petualangan dimulai, sampai ia mengajak kawan-kawannya menjadi satu pasukan ksatria, bersama dengan penyihir legendaris Merlin, untuk melawan sang penyihir jahat Morgana.

Masa depan manusia menjadi taruhannya, Alex harus menjadi seorang pemimpin hebat yang tak pernah ia impikan sebelumnya.

Penasaran dengan serunya petualangan Alex dan kawan-kawan, yuk nonton bareng orang-orang tersayang.

Film Ini merupakan film bergenre petualangan untuk semua usia, pas banget buat hangout bareng keluarga.