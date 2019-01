Sebelum Resmi Bercerai, Gading Marten Pesan Sama Gisel: Awas Lu Suka Sama Gue Lagi!

Sebelum Resmi Bercerai, Gading Marten Bilang Sama Gisel: Awas Lu Suka Sama Gue Lagi!

Setelah beberapa bulan melalui proses sidang perceraian, akhirnya Gading dan Gisel resmi bercerai.

Namun, meskipun Gading dan Gisel bercerai mereka tetap berkomitmen masih menjalin hubungan baik dan membesarkan Gempi bersama-sama.

Gisella Anastasia dan Gading Marten (TRIBUNNEWS.COM)

Gisel mengaku sebelum persidangan putusan ini berlangsung dirinya dan Gading masih menjalin komunikasi yang baik.

Dalam sebuah pesan, Gading bertanya apakah Gisel sudah sampai di tempat sidang dan mengatakan bahwa hari ini adalah hari itu (bercerai).

"Tetap komunikasi sampai tadi dia, 'Udah sampai Non?', udah, tetap gitu, dia bilang kemarin, 'so tommorow is the day ya?', gitu dia bilang.

Jadi kita ya ngobrol aja kan," tutur Gisel pada awak media setelah selesai sidang yang dilansir dari akun YouTube CumiCumi.

Tidak hanya itu, sebelum resmi bercerai Gading pun sempat bercerita pada Gisel bahwa ia akan melakukan syuting sebuah film.

Dalam film barunya itu, Gading harus membuat badannya besar dan ia pun memperingatkan jika nanti tubuhnya sudah bagus jangan sampai Gisel kembali menyukainya.