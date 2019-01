Persilan Landak Janjikan Tampil All Out di Piala Soeratin U-17

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Persilan Landak optimis mampu berbicara banyak dalam gelaran piala Soeratin tingkat nasional yang akan berlangsung di Malang Jawa Timur, Minggu (27/1/2019)

Skuad Persilan berangkat beberapa hari sebelum event telah menjalani pemusatan latihan selama tiga hari di Malang.

"Persilan Landak siap tampil all out dan memberikan hasil terbaik untuk Kalbar," ujar Hadari satu di antara official tim, Kamis (24/1/2019)

Dia mengatakan Persilan bertolak ke Malang mengusung target untuk lolos dari fase grup. Persilan Landak menurutnya juga didukung penuh Pemda Landak untuk berkiprah ditingkat nasional.

Peluang ini terbuka apalagi di babak penyisihan grup E, Persilan belum bertemu tim- tim pulau Jawa, yang biasanya menjadi batu sandungan. Kendati demikian bukan berarti langkah Persilan untuk lolos akan mudah.

"Kita masih diperkuat pemain di Soeratin tingkat Provinsi lalu," ujarnya

Pihaknya berharap dukungan dan doa masyakarat Kalbar pada umumnya dan Landak khususnya.