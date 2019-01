Peringati Hari Bhakti Imigrasi ke 69, Kantor Imigrasi Gelar Donor Darah Sukarela

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi ke 69 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI menggelar donor darah bersama Unit Tranfusi Darah PMI Kota Pontianak Jl Sutoyo, Pontianak Selatan, Kamis (24/1/19) pagi.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Drs. Adhar, MH mengatakan dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi ke 69 mereka menggelar serangkaian kegiatan termasuk donor darah.

"Selain donor darah sukarela, rangkaian kegiatan lain seperti imigrasi goes to school, imigrasi goes to campus, dan nanti siang kita juga akan ke panti asuhan bersamaan dengan donor darah hari ini, juga kemarin ada gerak jalan santai," paparnya.

Selain rangkaian kegiatan tersebut, mereka juga akan mengunjungi makam pahlawan Jl Adisucipto, Kubu Raya besok, Jumat (25/1/19).

"Ini semua wujud dari bhakti kami di imigrasi, baik itu dalam bentuk materi dan sosial seperti donor darah kali ini," ujar Adhar.

Untuk donor darah kali ini kata dia lagi, yang hadir menjadi pendonor, disamping dari kantor imigrasi juga ada dari Kementrian Hukum dan Ham serta peserta pemohon pasport yang datang juga ikut mendonorkan darah mereka.

Mereka menargetkan, sebanyak 60 kantong darah terpenuhi dalam kegiatan donor darah kali ini. "Terget kita 60 kantong dan insyaallah akan tercapai," ucap Adhar.

"Kedepannya setiap kali ada kegiatan hari bhakti imigrasi kita akan gelar donor darah, dan tidak hanya itu saja, jika sewaktu-waktu ada permintaan dari PMI kita selalu siap," imbuhnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Drs. Adhar, MH menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalbar agar datang secara sukarela di UTD PMI Kota Pontianak untuk mendonorkan darah baik itu diminta maupun tidak diminta.

"Setetes darah yang kita sumbangkan itu bisa menyelamatkan nyawa, jadi kepada semua masyarakat yang sehat datanglah ke PMI," pungkasnya.