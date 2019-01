Nikmati moment 'All You Can Eat dan BBQ' Pada Malam Imlek di Harris Hotel

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Moment spesial menjelang Imlek, pastinya sangat berharga jika diisi dengan kebahagiaan bersama keluarga.

Dengan demikian, menikmati moment Imlek 4 Februari mendatang, Harris Hotel Pontianak akan memberikan kamu penawaran terbaiknya.

Harris Hotel Pontianak Terletak di jalan Gajahmada, No. 150, Pontianak Selatan.

Baca: Suasana Donor Darah di PT Antam UBBP Tayan

Baca: Babang Ice, Minuman Tropical Ice dengan Buah Asli di Ketapang

Baca: Edi Kamtono Siapkan Dana Rp10 Miliar Tata TPA Batulayang

Assisten Food and Beverage Manager Harris Hotel, Gerli Sianturi mengatakan, bahwa Harris Hotel setiap tahunnya selalu memberikan pelayanan dan penawaran terbaik bagi para tamu dan pengunjung Harris Hotel Pontianak.

"Moment Chinese New Year tahun ini pasti sangat ditunggu-tunggu. Maka Cielo Sky Lounge sudah menyiapkan pelayanan terbaik bagi para pengunjung untuk menikmati 'All You Can Eat' makan sepuasnya, dengan menikmati suasana Imlek bersama keluarga dan sahabat," ujarnya.

Gerly mengatakan, berbagai fasilitas yang akan mengisi momen ini, diantaranya:

- BBQ Night, All You Can Eat

- Live Music

- Oriental Music, and

- Door Prize

Baca: Edi Kamtono Siapkan Dana Rp10 Miliar Tata TPA Batulayang

Baca: Fungsi Pendengaran Anda Menurun? Teteskan Ramuan Alami, Begini Cara Meraciknya!

Baca: Suasana di Penyeberangan Feri Bardan Siantan

Semua itu bisa kamu nikmati hanya dengan membayar, Rp 199 ribu/nett.

Dan Cielo Sky Lounge Harris Hotel Pontianak berada di lantai 12.

Buruan reservasi sebelum kehabisan, dengan kontak WA 0816 4910 0888.

Dan buat kamu yang ingin ke datang ke cafe, Cielo Sky Lounge buka setiap hari Senin- Sabtu pukul 17.00 WIB sampai 23.00 WIB.