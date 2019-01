Kategori Film Terbaik Oscar Tahun Ini Hingga Film Berbahasa Asing Terbaik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Daftar nominasi Oscar 2019 telah diumumkan pada Selasa (22/1/2019) malam waktu Indonesia.

Pengumuman tersebut langsung dari The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS) selaku penyelenggara ajang Academy Awards ke-91.

Tahun ini, Oscar akan digelar pada (24/1/2019).

Bohemian ()

Berikut Tribun rangkum daftar nominasi film terbaik di ajang penghargaan tertinggi industri film dunia itu.

Film Terbaik

1. Black Panther

2. BlacKkKlansman

3. Bohemian Rhapsody

4. The Favourite