9 Kecamatan di Landak Waspada Pergerakan Tanah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Sebanyak sembilan Kecamatan dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Landak, saat ini mesti waspada terhadap bencana pergerakan tanah.

Seperti yang disampaikan oleh Plt Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Landak Ivan Zulfinasi ketika dijumpai beberapa wartawan pada Selasa (22/1/2019).

"Saat ini pergerakan tanah itu yang kita antisipasi. Karena diinformasikan ada sembilan Kecamatan yang rawan, yakni Air Besar, Banyuke Hulu, Jelimpo Mandor, Mempawah Hulu, Menjalin, Menyuke, Sengah Temila, dan Sompak," ujarnya.

Lanjutnya lagi, menanggapi informasi tersebut, Ivan menjelaskan pihaknya sudah mengantisipasi dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat.

"Pergerakan tanah di sini (Landak) bukan kayak di Jawa atau di pulau lain. Tapi kalau di kita ini, pergerakan tanahnya seperti longsor. Karena ada daerah tanah tinggi," terang Ivan.

Sedangkan antisipasi lain, pihaknya bukan saja memetakan per Kecamatan, tetapi berkoordinasi dengan pihak Desa hingga Dusun. "Jadi bukan per Kecamatan lagi, tapi per Dusun. Sehingga kita bisa lebih sigap untuk antisipasi," ungkapnya.

