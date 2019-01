8 Film Ini Masuk Nominasi Film Terbaik Tahun 2019

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Daftar nominasi Oscar 2019 telah diumumkan pada Selasa (22/1/2019) malam waktu Indonesia.

Pengumuman tersebut langsung dari The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS) selaku penyelenggara ajang Academy Awards ke-91.

Piala Oscar merupakan ajang penghargaan tertinggi di industri film, yang tahun ini akan digelar pada (24/1/2019).

Berikut daftar nominasi Piala Oscar 2019 untuk kategori film terbaik dan aktor terbaik :

Baca: Kategori Film Terbaik Oscar Tahun Ini Hingga Film Berbahasa Asing Terbaik

Baca: Oppo Perpanjangan Promo Cashback Rp 1 Juta Untuk Pembelian Oppo R17 Pro Hingga Akhir Januari

Baca: Suasana Pasar Murah Kota Singkawang

Film Terbaik

1. Black Panther

Black Panther (cinemaxx.cinemaxxtheater.com)

Black Panther adalah film pahlawan super Amerika berdasarkan karakter yang diadopsi dari komik Marvel.

Diproduksi oleh Marvel Studi, film ini merupakan film ke 18 dari Marvel Cinematic Universe.

2. BlacKkKlansman