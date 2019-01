Sambangi Rumah Warga, Bripka Frans Sampaikan Pesan Kamtibmas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Bripka Frans Yonatan lakukan Door to Door System (DDS) sampaikan Pesan Kamtibmas di Kecamatan Singkawang Timur, Selasa (22/01/2019).

Giat DDS, ini sangat penting dilakukan di tengah-tengah komunitas masyarakat baik di kota maupun pedesaan dan dalam kondisi apapun, semua demi tercipta hubungan yang harmonis antara Polri dan Masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut Bripka Frans Yonatan menyampaikan beberapa pesan kamtibmas yang berkaitan dengan situasi politik dan berita berita hoaks yang akhir akhir ini sangat meresahkan masyarakat.

Dengan adanya pertemuan ini diharapkan warga masyarakat bisa membedakan mana berita yang benar dan salah.

"Mari kita jaga tali silatuhrahim ini dengan baik, dan kita wujudkan situasi kota Singkawang Timur khususnya Kelurahan Pajintan ini agar tetap aman dan nyaman," ajak Bripka Frans Yonatan. (*)



