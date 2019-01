Kesan di Usia ke-59, Jarot: Kita Tidak Bisa Berhenti Bermain Karena Kita Tua

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Ulang tahun ke-59 Bupati Sintang Jarot Winarno kali ini bertepatan dengan kunjungan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji ke Kabupaten Sintang, perayaan pun digelar di Pendopo Bupati Sintang, Selasa (22/1/2019) siang.

Meskipun sederhana, perayaan ulang tahun ke-59 nya ini menurut Jarot begitu berkesan sebab dihadiri langsung oleh orang nomor satu di Kalbar.

Kesan yang mendalam di usia ke-59 ini menurut Jarot sudah diungkapkannya di dalam status atau postingan instagramnya.

"Seperti yang di Instagram saya lah, George Bernard Shaw bilang We don't stop playing because we grow old, we grow old because we stop playing. Jadi kita tidak bisa berhenti bermain karena kita ini menjadi tua, tetapi kita menjadi tua karena kita berhenti bermain. Jadi tetap bermainlah," ujar Jarot Winarno.